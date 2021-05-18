В Крымской платформе примет участие президент Латвии

Левитс подтвердил свое участие в саммите. Зеленский обсудил со спикером латвийского Сейма актуальную ситуацию на аннексированном полуострове.

Президент Латвии Эгилс Левитс примет участие в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа в Киеве. Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце во вторник, 18 мая.

Зеленский рассказал Мурниеце о ситуации с безопасностью на Донбассе. Стороны также обсудили актуальную ситуацию на территории аннексированного Крыма.

«Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за то, что посетите Донбасс. Благодарен за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за то, что не поддерживаете оккупацию Крыма», – сказал Зеленский.

Зеленский также напомнил, что именно Сейм Латвии в мае 2019 года первым из иностранных парламентов признал геноцидом депортацию крымских татар советской властью с территории Крыма в 1944 году. Он также высоко оценил то, что президент Латвии Эгилс Левитс первым из мировых лидеров подтвердил намерение принять личное участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.

На встрече положительно оценили инициативу латвийских депутатов по созданию в Сейме Группы поддержки Крымской платформы, что свидетельствует о готовности Латвии к практическому наполнению формата.

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