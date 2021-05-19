Посольство Украины начинает эвакуацию украинцев из Газы

Посольство Украины в Израиле принимает меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из Сектора Газы.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, премьер-министру, Министерству иностранных дел и специальным службам организовать возвращение граждан Украины на Родину из Сектора Газы, где продолжается эскалация вооруженного противостояния. Сейчас посольством совместно со всеми причастными сторонами, а также нашими международными партнерами принимаются меры, направленные на организацию эвакуации граждан Украины из Сектора Газы», – говорится в сообщении.

Около 120 украинцев изъявили желание вернуться в Украину, сообщил в комментарии представитель МИД Олег Николенко.

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