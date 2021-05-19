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08:18 19 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канадские ученые создали первую растительную вакцину от коронавируса

Вакцина состоит из вирусоподобных частиц растительного происхождения. Препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний.

Как сообщает Nature Medicine, группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавирусной болезни, которая производится с помощью генно-модифицированных растений.

По информации издания, созданное исследователями медицинское средство представляет собой набор из вирусоподобных частиц, которые состоят из фрагментов оболочки коронавируса.

Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.

Результаты исследования показали, что вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования. Ее эффективность будет выясняться на следующих этапах испытаний.

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Тэги: Канада, вакцина, коронавирус
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