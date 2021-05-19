Депутат Госдумы РФ усмотрел в трансляции матча между «Монако» и «Ренн» пропаганду ЛГБТ
Депутат Госдумы от «Единой» России» Вячеслав Лысаков пожаловался в Генпрокуратуру России на трансляцию футбольного матча.
Игру французского футбольного чемпионата транслировал 16 мая российский телеканал «Матч». Игроки вышли на поле в футболках с номерами на спине, выкрашенными в цвета радуги. Таким образом, по мнению депутата Лысакова, отечественный телеканал, показывая футбол, допустил «рекламу символики ЛГБТ» вопреки запрету пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
В своем заявлении Лысаков призвал Генпрокуратуру провести «всестороннюю проверку» произошедшего и, в случае подтверждения нарушения, «принять меры прокурорского реагирования».
Отмечается, что среди футболистов, вышедших на поле в форме с «радужными» номерами, был игрок сборной России Александр Головин, выступающий за «Монако».
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