За нефть марки Brent уже дают более 70 долларов

Цена нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Июльские фьючерсы Brent на ICE подорожали на 0,8%, до 70,02 долларов за баррель.

При этом нефть марки WTI выросла в цене на 0,7%, до 66,73 долларов за баррель.

По словам аналитиков, поддержку котировкам оказывает слабы доллар США, а также «вера в восстановление мировой экономики».

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