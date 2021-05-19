За нефть марки Brent уже дают более 70 долларов
Цена нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Июльские фьючерсы Brent на ICE подорожали на 0,8%, до 70,02 долларов за баррель.
При этом нефть марки WTI выросла в цене на 0,7%, до 66,73 долларов за баррель.
По словам аналитиков, поддержку котировкам оказывает слабы доллар США, а также «вера в восстановление мировой экономики».
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