Украина снова внесла изменения в предложения о так называемых кластерах выполнения минских соглашений.

Украина предложила участникам нормандской четверке свой вариант кластеров по выполнению минских соглашений, пишет КоммерсантЪ в среду, 19 мая.

Отмечается, что эти предложения отличаются от европейского варианта кластеров и противоречит минским соглашениям.

По данным издания, в них предлагается восстановить контроль над границей до проведения выборов на Донбассе, а вместо «народной милиции» создать согласованные с украинскими властями патрули.

Согласно предложениям, «народная милиция» должна быть создана местными советами, которые Киев хочет избирать в условиях восстановленного контроля над неподконтрольной сейчас границей с Россией, что, по сути, означает контроль и над нынешними так называемыми «ДНР» и «ЛНР».

Еще одним проблемным пунктом является вопрос конституционной реформы, которая должна закрепить децентрализацию «с учетом особенностей ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов».

Отказ согласовывать конституционную реформу с ОРДЛО, как требует Россия, в Украине объясняю тем, что в «комплексе мер…» говорится о необходимости согласовать с ОРДЛО не саму реформу, а только особенности этих районов. Это, вместе с требованием украинской стороны утвердить будущую «дорожную карту» по урегулированию конфликта исключительно в «Нормандском формате», а не в контактной группе (как того хочет Москва), является продолжением линии Киева на то, что Россия, а не Донбасс, является стороной конфликта.

Тэги: правительство, Донбасс, план