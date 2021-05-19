Пресс-конференция президента будет оригинальной – ОП

Во вторую годовщину инаугурации президент даст пресс-конференцию. В ОП обещают, что она будет со смыслом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в преддверии пресс-конференции Владимира Зеленского, которая состоится завтра, рассказал о ее подготовке, пишет КП в Украине в среду, 19 мая.

«Пресс-конференция будет оригинальна. Там будет идея, соответствующая идеи локация, будут смыслы… Он (президент – ред.) хочет построить отчет о двухлетии очень красиво и со смыслами: со входом в саму пресс-конференцию и с переходом потом к конкретным вопросам… Президент хочет, чтобы люди понимали: вот у нас точка отправная была 2 года назад, куда мы от этой точки дошли сегодня и куда мы будем двигаться дальше. И он хочет, чтобы это подчеркивало и место пресс-конференции, и те слова, которые он будет говорить вначале», – говорит Подоляк.

Также он рассказал о подготовке Зеленского к возможным темам вопросов.

«Накануне президент сверяет часы, уточняет цифры, позиции, чтобы выглядеть эффектно, говорить фактажно и по сути, а не растекаясь водой. А с точки зрения каких-то опасных или неопасных вопросо», – говорит представитель ОП.

Он предупредил, что на пресс-конференции будут определенные ограничения из-за пандемии коронавируса. А вот с ее длительностью еще не определились.

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