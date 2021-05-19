В Украине показателям «зеленой» зоны карантина соответствуют шесть регионов

На сегодня к «оранжевой» карантинной эпидемиологической зоне относится только Донецкая область.

В Украине пять областей и Киев соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина. Единственной «оранжевой» является Донетчина. Остальные регионы в «желтой» карантинной зоне, сообщается на сайте Минздрава.

«Зеленой» зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в:

Киеве (32,9%),

Винницкой (41,3%),

Закарпатская (49,8%),

Киевской (48,9%),

Николаевской (42%) ,

Полтавской (46,2%) областях.

По коэффициенту выявления случаев инфицирования «зеленой» зоне соответствует и Винницкая область

«Зеленый» уровень позволяет смягчить карантинные ограничения.

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