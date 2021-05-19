В Украине показателям «зеленой» зоны карантина соответствуют шесть регионов
На сегодня к «оранжевой» карантинной эпидемиологической зоне относится только Донецкая область.
В Украине пять областей и Киев соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина. Единственной «оранжевой» является Донетчина. Остальные регионы в «желтой» карантинной зоне, сообщается на сайте Минздрава.
«Зеленой» зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в:
- Киеве (32,9%),
- Винницкой (41,3%),
- Закарпатская (49,8%),
- Киевской (48,9%),
- Николаевской (42%) ,
- Полтавской (46,2%) областях.
По коэффициенту выявления случаев инфицирования «зеленой» зоне соответствует и Винницкая область
«Зеленый» уровень позволяет смягчить карантинные ограничения.
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Коэффициент выявления случаев инфицирования повысился в Черкасской области, из-за чего она вернулась в «оранжевый» список.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине, введенный до 30 июня, дает свои результаты.
Сумская область последней вышла из «красной» зоны. При этом в Украине буду действуют ограничения, установленные для желтого уровня эпидемиологической опасности.