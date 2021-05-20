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01:44 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин одобрил концепцию «мягкой украинизации»

«Мы придерживаемся именно мягкой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект», – заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко

Кабинет министров на заседании 19 мая утвердил Концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка на 2022-2030 годы.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Впереди много работы. Фактически, это и постепенное изменение отношения иноязычных людей к украинскому языку, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода. Добровольного перехода. Ибо мы придерживаемся именно мягкой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект. Для достижения нашей цели нужно способствовать появлению желанию читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим», – прокомментировал он принятое решение.

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Тэги: украинизация
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