Бразильские голкиперы получают «Золотую перчатку» Английской премьер-лиги третий год подряд
Премию ежегодно вручают вратарю, проведшему наибольшее количество «сухих» матчей в Английской премьер-лиге за сезон.
Обладателем «Золотой перчатки» Английской премьер-лиги в сезоне 2020/21 досрочно стал вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, сообщает официальный Twitter турнира.
Бразилец получает эту престижную индивидуальную награду второй год подряд.
Отметим, что до Эдерсона этой наградой владел его соотечественник Алиссон Бекер из «Ливерпуля».
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