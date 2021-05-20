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05:10 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский может встретиться с Байденом в июне

В это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться в июне 2021 года. Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, такая встреча может состояться, если позволит график Байдена.

«График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится», – сказал он.

В июне Байден планирует совершить поездку в Европу, которая станет его первым зарубежным визитом с начала президентства. Во время своего европейского турне американский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Тэги: Владимир Зеленский, Джо Байден
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