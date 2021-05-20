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06:10 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«АвтоКрАЗ» сделает грузовики для армии США

Украинская компания «АвтоКрАЗ» получила трехлетний контракт на поставку армии США тяжелых транспортных средств и запчастей к ним.

В заказ входят транспортные средства для перевозки личного состава, бортовые грузовики, автоцистерны для воды и горючего.

ЗАО «АвтоКрАЗ» – украинское предприятие по производству грузовых автомобилей, расположенное в городе Кременчуг Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба завода, заказчиком выступила компания US21 Inc. (Фэрфакс, штат Вирджиния), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что нашей продукцией мы смогли внести вклад в развитие программы Армии США по поддержке международной безопасности», — заявили в украинской компании.

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Тэги: США, армия
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