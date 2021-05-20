Китайский марсоход прислал на Землю первые фото

Снимки с камер марсохода «Чжужун» опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Платформа с марсоходом села в южной части Равнины Утопия в северном полушарии планеты. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход съедет с платформы и отправится изучать поверхность Марса.

На двух опубликованных фотографиях видны направляющие для спуска ровера с посадочной платформы, а также развернутые солнечные батареи и антенна марсохода.

Также в CNSA показали момент отделения платформы с ровером от орбитального модуля перед посадкой.

После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход.

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