Китайский марсоход прислал на Землю первые фото
Снимки с камер марсохода «Чжужун» опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Платформа с марсоходом села в южной части Равнины Утопия в северном полушарии планеты. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход съедет с платформы и отправится изучать поверхность Марса.
На двух опубликованных фотографиях видны направляющие для спуска ровера с посадочной платформы, а также развернутые солнечные батареи и антенна марсохода.
Также в CNSA показали момент отделения платформы с ровером от орбитального модуля перед посадкой.
После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход.
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«Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершил в субботу успешную посадку. Он вышел на орбиту Марса в феврале и провел около двух месяцев, выбирая место для посадки.
Китай признал успешным запуск своего зонда по исследованию Марса. Спустя 36 минут после старта зонд вышел на заданную орбиту.
Космический лагерь площадью 32 гектара будет доступен и для ученых, и для обычных туристов.