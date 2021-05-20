Против Трампа начали криминальное расследование

О том, что экс-президенту США могут быть предъявлены уголовные обвинения, заявили в офисе генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

По словам представителя прокуратуры, продолжавшееся больше двух лет административное дело в отношении компании Trump Organization теперь включает и «криминальную составляющую».

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении этой компании больше не является чисто административным, – подтвердил представитель прокуратуры штата Фабьен Леви. – Сейчас мы вместе с прокуратурой Манхэттена ведем активное расследование криминальной составляющей возможных правонарушений».

Сообщить о деталях расследования представитель прокуратуры отказался, уточнив лишь, что соответствующее извещение было направлено компании Трампа еще в апреле этого года.

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