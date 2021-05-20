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Главная » Украина » Политика
11:10 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ляшко занял должность министра здравоохранения

Главный санитарный врач Украины занял должность уволенного министра здравоохранения Степанова.

Верховная Рада на заседании в четверг, 20 мая, 262 голосами назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Перед назначением он выступил перед депутатами.

После назначения Ляшко принес присягу.

Профильный комитет поддержал назначение Ляшко главой Минздрава.

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Тэги: Украина, Верховная Рада, ляшко, министр здравоохранения
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