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11:10 20 Мая 2021 0 Комментарии
Ляшко занял должность министра здравоохранения
Главный санитарный врач Украины занял должность уволенного министра здравоохранения Степанова.
Верховная Рада на заседании в четверг, 20 мая, 262 голосами назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения.
Перед назначением он выступил перед депутатами.
После назначения Ляшко принес присягу.
Профильный комитет поддержал назначение Ляшко главой Минздрава.
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Тэги: Украина, Верховная Рада, ляшко, министр здравоохранения
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