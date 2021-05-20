В Украине за сутки вакцинировали 18 тысяч человек
Больше всего прививок сделали в Киеве (1878) и Донецкой области (1322), а меньше всего – в Сумской (146).
За прошедшие сутки в Украине 17 943 человека получили прививки против COVID-19. Из них получили первую дозу – 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) – 10 544 человека. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Отмечается, что всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.
Количество прививок в регионах за сутки:
- Винницкая область – 537;
- Волынская область – 555;
- Днепропетровская область – 839;
- Донецкая область – 1322;
- Житомирская область – 707;
- Закарпатская область – 688;
- Запорожская область – 636;
- Ивано-Франковская область – 703;
- Киевская область – 936;
- Кировоградская область – 610;
- Луганская область – 368;
- Львовская область – 542;
- город Киев – 1878;
- Николаевская область – 696;
- Одесская область – 1080;
- Полтавская область – 207;
- Ровенская область – 485;
- Сумская область – 146;
- Тернопольская область – 650;
- Харьковская область – 903;
- Херсонская область – 574;
- Хмельницкая область – 837;
- Черновицкая область – 487;
- Черниговская область – 569;
- Черкасская область – 988.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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