В Украине за сутки вакцинировали 18 тысяч человек

Больше всего прививок сделали в Киеве (1878) и Донецкой области (1322), а меньше всего – в Сумской (146).

За прошедшие сутки в Украине 17 943 человека получили прививки против COVID-19. Из них получили первую дозу – 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) – 10 544 человека. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.

Количество прививок в регионах за сутки:

Винницкая область – 537;

Волынская область – 555;

Днепропетровская область – 839;

Донецкая область – 1322;

Житомирская область – 707;

Закарпатская область – 688;

Запорожская область – 636;

Ивано-Франковская область – 703;

Киевская область – 936;

Кировоградская область – 610;

Луганская область – 368;

Львовская область – 542;

город Киев – 1878;

Николаевская область – 696;

Одесская область – 1080;

Полтавская область – 207;

Ровенская область – 485;

Сумская область – 146;

Тернопольская область – 650;

Харьковская область – 903;

Херсонская область – 574;

Хмельницкая область – 837;

Черновицкая область – 487;

Черниговская область – 569;

Черкасская область – 988.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тэги: Украина, вакцина, covid-19