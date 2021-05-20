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Главная » Украина » Общество
12:00 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки вакцинировали 18 тысяч человек

Больше всего прививок сделали в Киеве (1878) и Донецкой области (1322), а меньше всего – в Сумской (146).

За прошедшие сутки в Украине 17 943 человека получили прививки против COVID-19. Из них получили первую дозу – 7 399 человек, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) – 10 544 человека. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что всего с начала вакцинальной кампании привито 964 747 человек. Из них завершили вакцинацию 48 070 человек.

Количество прививок в регионах за сутки:

  • Винницкая область – 537;
  • Волынская область – 555;
  • Днепропетровская область – 839;
  • Донецкая область – 1322;
  • Житомирская область – 707;
  • Закарпатская область – 688;
  • Запорожская область – 636;
  • Ивано-Франковская область – 703;
  • Киевская область – 936;
  • Кировоградская область – 610;
  • Луганская область – 368;
  • Львовская область – 542;
  • город Киев – 1878;
  • Николаевская область – 696;
  • Одесская область – 1080;
  • Полтавская область – 207;
  • Ровенская область – 485;
  • Сумская область – 146;
  • Тернопольская область – 650;
  • Харьковская область – 903;
  • Херсонская область – 574;
  • Хмельницкая область – 837;
  • Черновицкая область – 487;
  • Черниговская область – 569;
  • Черкасская область – 988.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Тэги: Украина, вакцина, covid-19
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