Правоохранители задержали двух влиятельных в Украине «воров в законе»

Задержанные принадлежали к «верхушке» преступного мира и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях.

Правоохранители задержали двух самых влиятельных «воров в законе» по прозвищу «Умка» и «Лаша Сван». Их подозревают в установлении и распространении преступного влияния в соответствующем уголовном статусе. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители установили все сферы их деятельности и связи.

«Эти лица из «верхушки» преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан», – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, оба подозреваемых считались одними из самых влиятельных «воров в законе» в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

«Известно, что «Умка», коронованный в 2014 году, и «Лаша Сван», «вор в законе» с 1995, получили свои высокие «звания» от топ-представителей российского криминального мира», – сообщили в полиции.

Сейчас задержанным готовят сообщение о подозрении, продолжаются обыски.











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