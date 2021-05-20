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13:17 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский суд обязал Bellingcat выплатить «моральный ущерб» бывшему командиру «ДНР»

Безлер подал иск о защите чести и достоинства на интернет-портал за упоминание его в статьях о сбитом в 2014 году малазийском Боинге.

Октябрьский районный суд в российском городе Санкт-Петербург обязал фонд Bellingcat и одноименную компанию выплатить бывшему командиру «ДНР» Игорю Безлеру компенсацию за «моральный вред» в размере 340 тысяч рублей, сообщила Объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

Безлер подал на интернет-издание иск из-за статьи Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17 и доклада Птичка полетела к вам. В публикациях утверждалось, что бывший «ДНРовец» причастен к авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе в 2014 году.

«Суд требования удовлетворил, снизив моральный вред до 340 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Также российский суд обязал Bellingcat опубликовать опровержение.

Безлер потребовал выплатить ему компенсацию в полмиллиона рублей.

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Тэги: суд, ДНР, безлер
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