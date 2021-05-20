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Главная » Украина » Политика
14:00 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На место министра инфраструктуры назначен экс-глава Укравтодора

Кубраков возглавлял Укравтодор с ноября 2019 года. Он сменит на посту главы Мининфраструктуры Криклия.

Верховная Рада на заседании в четверг, 20 мая, 284 голосами назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

До этого он с ноября 2019 года возглавлял Укравтодор, хотя прошел в Раду по спискам Слуги народа.

Профильный комитет поддержал назначение Кубракова.

Также сегодня депутаты назначили нового главу Минздрава – им стал Виктор Ляшко.

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Тэги: Украина, Верховная Рада, Мининфраструктура
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