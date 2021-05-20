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Главная » Украина » Политика
14:10 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Любченко занял должность министра экономики

Рада назначила сменщиков всех трех уволенных министров. Бывший глава Государственной налоговой службы назначили министром экономики.

Верховная Рада на заседании в четверг, 20 мая, 293 голосами назначила министром экономики Алексея Любченко.

Он сменит на этой должности уволенного Игоря Петрашко.

Ранее Любченко возглавлял Государственную налоговую службу.

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Тэги: Украина, Верховная Рада, министр экономики, любченко
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