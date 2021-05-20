Зеленский прокомментировал отказ США от санкций по СП-2
Решение США отказаться от санкций против российского газопровода станет личным поражением Байдена, считает Зеленский.
Снятие санкций с проекта Северный поток–2 станет поражением для США и лично президента Джо Байдена, считает президент Владимир Зеленский.
«Например, сейчас я считаю, что большой риск, что они могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с Северного потока. Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния», – сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг, 20 мая.
Также он отметил необходимость встречи президентов США и России.
«Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть», – сказал президент.
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