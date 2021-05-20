НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:00 20 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский прокомментировал отказ США от санкций по СП-2

Решение США отказаться от санкций против российского газопровода станет личным поражением Байдена, считает Зеленский.

Снятие санкций с проекта Северный поток–2 станет поражением для США и лично президента Джо  Байдена, считает президент Владимир Зеленский.

«Например, сейчас я считаю, что большой риск, что они могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности, и снять санкции с Северного потока. Там почти 95% построено, и 5% всего осталось. Я считаю, что это будет проигрыш Соединенных Штатов Америки, я считаю, что это будет проигрыш личный президента Байдена. Это говорю откровенно, это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния», – сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг, 20 мая.

Также он отметил необходимость встречи президентов США и России.

«Президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что они вопрос украинский будут обсуждать только в том пространстве и в той адженде, которую будут согласовывать с нами до этого. Есть ли риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на наши договоренности? Уверен, что такие риски есть», – сказал президент.

Источник:
Тэги: санкции, США, зеленский, СП-2
Loading...

Новости по теме

Украина призывает США усилить санкции против СП-2

Аналогичные требования выдвигают к Белому дому и внутри США. В частности, один из сенаторов блокирует назначение главы ЦРУ до введения санкций.

СМИ узнали о начале переговоров США и ФРГ по СП-2

Власти Германии намерены убедить администрацию Байдена в том, что работу газопровода смогут контролировать.

США готовят новые санкции против Северного потока-2

Администрация Трампа намерена ввести свой последний санкционный пакет против российского газопровода в ближайшие дни.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты