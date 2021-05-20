Суд Киева дал разрешение на задержание нардепа Козака

Ранее следователи СБУ объявили Тараса Козака в розыск. Это произошло после того, как 11 мая ему и Виктору Медведчуку было объявлено о подозрении.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая Козаку и Виктору Медведчуку было объявлено о подозрении.

«В частности, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)», – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что имеют аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

Продолжается досудебное следствие.

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