Урегулирование конфликта на Донбассе на 99% зависит от РФ – Зеленский
Украина изо всех сил пытается не допустить заморозки конфликта на Донбассе, подчеркнул Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе на 99% зависит от России. Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 20 мая.
Ситуация с войной на Донбассе является одним из сложнейших кейсов в мировой практике, подчеркнул президент.
«У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что вы белые, были без половины фигур. Без многих вещей, которые бы мне очень помогли. Действительно, 99% зависит от России. Я не знаю, могут ли они этим гордиться или наоборот. Но вопрос о заморозке конфликта – это тот 1%, о котором я говорю откровенно, за который зацепился я… Мы цепляемся за этот процент, чтобы не заморозить конфликт», – сказал Зеленский.
По его словам, проще было бы заморозить его.
«В этом нет «зрады», все будет нормально политически… Ну не вышло, еще придет время. Многие страны так живут. Я не боюсь вопросов, не боюсь горячих голов… Я точно понимаю, что делаю, куда иду и для чего», – добавил Зеленский.
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