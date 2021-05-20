Заболевший ковидом индиец 11 дней просидел на дереве, чтобы не заразить семью

Парень не хотел заразить всю семью.

В индийском штате Телангана 18-летний студент по имени Шива заболел ковидом и 11 дней провел в самоизоляции на дереве, чтобы не заразить родных. Парень сколотил из бамбука нечто вроде плота, прикрепил его к ветвям и бросил сверху пару одеял. Еду и воду Шива поднимал к себе на веревках, нужду справлял по вечерам в полях, пишет The Print.

Дерево во дворе — единственное место, где студент мог изолироваться от семьи, живущей в однокомнатном доме. Коек в ближайших больницах не оказалось.

«Мы с мужем работаем с посуточной оплатой, помимо Шивы, у нас есть еще двое детей. Сын понимал: если мы заразимся, семья останется без денег. Работники общественного здравоохранения сказали нам изолировать его, но не спросили, есть ли у нас такая возможность. Мы проехали пять километров до ближайшего фельдшерского пункта, но там не было кроватей. Где бы мы его оставили?», — объяснила Анасуя, мать Шивы.

Когда о Шиве написали местные СМИ, его перевели в изолятор недалеко от деревушки. Он появился недавно, это переоборудованный хостел.

Из-за того, что в больницах нет мест, индийцы в сельской местности вынуждены уходить на самоизоляцию в поле или в специально построенные временные хижины. Некоторые, чтобы не контактировать с семьей, закрываются в ванных комнатах.

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