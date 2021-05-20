Bitcoin после падения подорожал на 15%

Обвал криптовалюты был спровоцирован масштабной распродажей на фоне негативных новостей на криптовалютном рынке.

Криптовалюта Bitcoin подорожала на 15% после резкого падения на фоне ее масштабной распродажи. Об этом сообщает Coindesk в четверг, 20 мая.

На данный момент стоимость Bitcoin колеблется вокруг отметки в 42,5 тысяч долларов США, хотя днем ранее эта отметка упала ниже 30 тысяч долларов США.

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