Bitcoin после падения подорожал на 15%
Обвал криптовалюты был спровоцирован масштабной распродажей на фоне негативных новостей на криптовалютном рынке.
Криптовалюта Bitcoin подорожала на 15% после резкого падения на фоне ее масштабной распродажи. Об этом сообщает Coindesk в четверг, 20 мая.
На данный момент стоимость Bitcoin колеблется вокруг отметки в 42,5 тысяч долларов США, хотя днем ранее эта отметка упала ниже 30 тысяч долларов США.
Новости по теме
Илон Маск одним твитом спровоцировал падение стоимости биткоина ниже 45 тысяч долларов. Криптовалюта так упала впервые с февраля.
«Сакраменто Кингз» активно использует криптовалюты с 2014 года. Клуб продает за биткоины многое – от билетов на матчи до хот-догов.
Стоимость криптовалюты по итогам торгов превысила 59 тысяч долларов, установив тем самым новый исторический рекорд.