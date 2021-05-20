США посчитали невозможным остановить строительство СП-2
США учитывали ряд «глобальных факторов», когда принимали решение отказаться от использования санкций в отношении компании Nord Stream2 AG.
Остановить строительство российского газопровода Северный поток-2 уже практически невозможно. Об этом сказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки на брифинге в четверг, 20 мая.
«Когда президент занял свой пост, трубопровод был готов на 95%. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?», – возразила она журналисту, который утверждал, что власти США могли бы помешать строительству газопровода, но не делают этого.
По словам Псаки, Вашингтон предпринимал необходимые меры, чтобы показать свое негативное отношение к проекту.
«Мы продолжали демонстрировать, что мы считаем это плохой идеей, плохим планом, мы также предприняли действия в последние несколько дней, которые были направлены на то, чтобы четко это показать», – заявила Псаки.
Пресс-секретарь признала, что США руководствовались стремлением поддерживать конструктивные отношения с Германией, а также учитывали ряд «глобальных факторов», когда принимали решение отказаться от использования санкций в отношении компании NordStream2 AG.
«Как вы знаете, мы ввели ряд санкций в отношении должностных лиц России и россиян, которые участвуют в строительстве Северного потока-2, чтобы направить ясный сигнал: мы считаем, что речь идет о плохой сделке, геополитическом плане, который, по нашему мнению, подвергает риску наших союзников и партнеров на восточном фланге НАТО, а также Украину. Поэтому мы ввели эти санкции», – отметила Псаки.
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