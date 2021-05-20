ВР признала ХАМАС террористической организацией

Ожидается рассмотрение документа Комитетом парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В украинском парламенте зарегистрирован проект постановления об осуждении деятельности радикальной исламской организации ХАМАС и признании ее террористической организацией. Соответствующий документ № 5530 авторства нардепа от «Слуги народа» Ольги Василевской-Смаглюк в четверг, 20 мая, появился на сайте ВРУ.

Как отметила сама народный депутат, в документе предлагается категорически осудить обстрелы Израиля радикальной исламской организацией ХАМАС с территории Сектора Газа, призвать ХАМАС и других боевиков, включая боевиков палестинского исламского джихада, прекратить все провокационные действия и акты насилия, принять меры по препятствию деятельности на территории Украины радикальной исламской организации ХАМАС.

Отмечается, что главной целью законопроекта является «осуждение применения насилия, что привело к гибели мирных жителей Израиля и Сектора Газа и принятия мер по недопущению финансирования деятельности радикальной исламской организации ХАМАС во избежание человеческих жертв в результате дальнейшей эскалации конфликта между Сектором Газа и Израилем в рамках борьбы Украины с мировым терроризмом».

«Реализация такой инициативы позволит принять меры по недопущению финансирования на территории Украины деятельности радикальной исламской организации ХАМАС», – считает Василевская-Смаглюк.

Проект постановления уже поддержали свыше 80 депутатов разных фракций.

Тэги: терроризм, Верховная Рада, Израиль, хамас, сектор газа