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00:06 21 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина будет праздновать День независимости три дня

30-летие Независимости Украина будет праздновать три дня. Государство запомнит этот праздник навсегда, заверил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

22 августа положат начало премии великих украинцев – легенд, прославляющих государство во всем мире. Будет награждение и концерт, а также встречи с лидерами других государств.

«23 августа – это День флага, во всех регионах поднимутся большие флаги и останутся навсегда в центрах регионов. Кроме того, 23 августа состоится первый саммит о деоккупации нашего Крымского полуострова, это Крымская платформа. Будет много представителей стран, будут важные документы. Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, министры иностранных дел. Всего будет 30 стран на днях празднования», – отметил он.

Состоится первый саммит первых леди и джентльменов, на котором будут обсуждаться «очень важные человеческие вопросы, которые обычно лидеры не поднимают», – сказал он.

Также 23 августа будет большой концерт украинцев-легенд оперы и балета.

24 августа будет военный парад и на суше, и на земле, и в Одессе, и в Киеве на Майдане. Вечером будет концерт звезд в «Олимпийском».

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Тэги: День независимости, праздники
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