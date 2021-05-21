Украина будет праздновать День независимости три дня
30-летие Независимости Украина будет праздновать три дня. Государство запомнит этот праздник навсегда, заверил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
22 августа положат начало премии великих украинцев – легенд, прославляющих государство во всем мире. Будет награждение и концерт, а также встречи с лидерами других государств.
«23 августа – это День флага, во всех регионах поднимутся большие флаги и останутся навсегда в центрах регионов. Кроме того, 23 августа состоится первый саммит о деоккупации нашего Крымского полуострова, это Крымская платформа. Будет много представителей стран, будут важные документы. Приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других стран, министры иностранных дел. Всего будет 30 стран на днях празднования», – отметил он.
Состоится первый саммит первых леди и джентльменов, на котором будут обсуждаться «очень важные человеческие вопросы, которые обычно лидеры не поднимают», – сказал он.
Также 23 августа будет большой концерт украинцев-легенд оперы и балета.
24 августа будет военный парад и на суше, и на земле, и в Одессе, и в Киеве на Майдане. Вечером будет концерт звезд в «Олимпийском».
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