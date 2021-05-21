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Главная » Мир » Политика
02:10 21 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-президенту Албании запретили въезд в США

Бывшему президенту и премьер-министру Албании Сали Берише и его семье запретили въезд в страну из-за «коррупционных действий».

Бериша, в качестве премьер-министра, был вовлечен в такие коррупционные действия, как присвоение государственных средств и вмешательство в государственные процедуры, в том числе – с использованием своих полномочий ради собственной выгоды и для обогащения политических союзников и членов своей семьи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Бериша «подрывал демократию в Албании».

Реакции из офиса Бериши пока не было.

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Тэги: США, запрет на въезд, президент Албании
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