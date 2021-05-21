Экс-президенту Албании запретили въезд в США
Бывшему президенту и премьер-министру Албании Сали Берише и его семье запретили въезд в страну из-за «коррупционных действий».
Бериша, в качестве премьер-министра, был вовлечен в такие коррупционные действия, как присвоение государственных средств и вмешательство в государственные процедуры, в том числе – с использованием своих полномочий ради собственной выгоды и для обогащения политических союзников и членов своей семьи.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Бериша «подрывал демократию в Албании».
Реакции из офиса Бериши пока не было.
Новости по теме
Решение США отказаться от санкций против российского газопровода станет личным поражением Байдена, считает Зеленский.
Украинская компания «АвтоКрАЗ» получила трехлетний контракт на поставку армии США тяжелых транспортных средств и запчастей к ним.