Украинец Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

Михаил Романчук с результатом 14:39,89 минуты стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украинец более чем на три секунды опередил серебряного призера итальянца Грегорио Палтриньери (14: 42,91), «бронза» – у его соотечественника Доменико Ачеренцы (14: 54,36).

«Я очень доволен этим результатом, особенно потому, что два года не плавал на 1500 метров. Я очень доволен этим, мы проделали большую работу, но еще многое предстоит сделать, чтобы быть лучшими в этой сфере», – заявил украинец после заплыва.

Для Романчука «золото» в Будапеште стало третьим в карьере на чемпионатах Европы. В 2018 году в Глазго Михаил стал чемпионом на дистанции 400 и 800 метров вольным стилем.

Кроме того, Романчук – чемпион Европы на той же дистанции, но на короткой воде.

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