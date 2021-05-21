ЗМІ дізнались ім’я затриманої в Києві водійки з наркотиками: нею може виявитися студентка Університету ім. Шевченка Віолета Зайнуліна

18 травня на вулиці Бережанській в Оболонському районі Києві патрульні зупинили автомобіль Rover за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водійкою вони помітили її дивну поведінку – жінка перебувала з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Пройти освідування на стан сп’яніння у встановленому законом порядку відмовилась. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Поліцейські зауважили, що зважаючи на нервову поведінку жінки, патрульні провели поверхневу перевірку та виявили пакетики з порошкоподібною речовиною.

Зі слів водійки, наркотики – для власного вжитку.

На жінку патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Для вилучення речовин та надання правової кваліфікації діям громадянки на місце викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

З джерел у правоохоронних органах стало відомо, що затриманою дівчиною може бути студентка філософського факультету Університету ім. Т. Шевченка Віолета Зайнуліна.

У 2018 році Зайнуліна вже затримувалась поліцією за керування автомобілем у стані сп’яніння. Тоді справу розглядав суддя Печерського суду України Володимир Карабань, який з невідомих причин закрив справу.

Більше того, у тому ж таки 2018 році Віолету Зайнуліну затримали під час надання інтимних послуг. Шевченківське управління поліції склало на неї протокол за ч. 1 ст. 181-1 «Заняття проституцією».

Зазначимо, що за керування транспортних засобом у стані сп’яніння, оскільки є обтяжуючі обставини у вигляді попередніх затримань, Зайнуліній можуть призначити штраф у вигляді 51 000 грн з позбавленням права керування авто строком на 10 років з конфіскацією транспортного засобу. Або й навіть арешт.

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