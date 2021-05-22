УЕФА подсчитал убытки от пандемии
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прогнозирует, что потери клубов за два последних сезона на фоне пандемии коронавируса составят 8,7 млрд евро.
Клубы потеряли 4 млрд евро от продажи билетов, 2,7 млрд – от спонсорских контрактов и 1,4 млрд – от телетрансляций.
При этом перенос Евро-2020 и еврокубков из-за пандемии помог клубам сэкономить около 2 млрд евро, которые могли быть не получены, если бы турниры отменили.
Ежегодные солидарные выплаты клубам, которые не попали в групповой турнир Лиги чемпионов за период с 2018 по 2021 год, составляют 558 млн евро. Из них 108 млн были выделены на клубы, которые не прошли квалификационный раунд турнира, 32 млн – тем, кто выбыл в плей-офф.
130 млн евро идут на развитие молодежи в клубах, которые не смогли пробиться в турниры под эгидой УЕФА. 269 млн выделяется на Лигу Европы, еще 21 млн выделен национальным ассоциациям. Ожидается, что солидарные выплаты должны значительно увеличиться в период с 2021 по 2024 годы.
Кроме того, в отчете содержится ответ на заявление клубов-основателей Суперлиги о том, что солидарные выплаты командам, которые не входят в состав турнира, составят около 8 млрд евро за следующие 23 года.
«Сообщение о 8 млрд евро за 23 года и заявления, вводящие в заблуждение об утроении суммы солидарных выплат должны идти в правильном контексте, даже если никогда не сбудутся», – говорится в отчете.
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