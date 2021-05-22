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01:25 22 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус китайским

Общественная организация, занимающаяся защитой прав граждан США китайского происхождения, подала в суд на экс-главу Белого дома Дональда Трампа.

Истцы обвинили политика в клевете и нанесении морального вреда. Они считают, что Трампа необходимо привлечь к ответственности.

Также отмечается, что 45-й президент США называл коронавирусную болезнь «уханьским вирусом» и другими словосочетаниями, в которых отмечал страну, где впервые была обнаружена вспышка инфекции.

По мнению стороны обвинения, предвзятый подход бывшего президента Соединенных Штатов способствовал росту насилия в отношении выходцев из азиатских стран.

Истцы требовали, чтобы Трамп выплатил по 1 доллару каждому выходцу из азиатских государств или тихоокеанских островов, живущему на территории США. Уточняется, что общая сумма компенсации равна 22,9 млн долларов США.

Напомним, впервые COVID-19 обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В марте 2020-го ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

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Тэги: китайцы, Трамп, коронавирус
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