На Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус китайским
Общественная организация, занимающаяся защитой прав граждан США китайского происхождения, подала в суд на экс-главу Белого дома Дональда Трампа.
Истцы обвинили политика в клевете и нанесении морального вреда. Они считают, что Трампа необходимо привлечь к ответственности.
Также отмечается, что 45-й президент США называл коронавирусную болезнь «уханьским вирусом» и другими словосочетаниями, в которых отмечал страну, где впервые была обнаружена вспышка инфекции.
По мнению стороны обвинения, предвзятый подход бывшего президента Соединенных Штатов способствовал росту насилия в отношении выходцев из азиатских стран.
Истцы требовали, чтобы Трамп выплатил по 1 доллару каждому выходцу из азиатских государств или тихоокеанских островов, живущему на территории США. Уточняется, что общая сумма компенсации равна 22,9 млн долларов США.
Напомним, впервые COVID-19 обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. В марте 2020-го ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.
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Об этом он заявил в воскресенье в интервью Fox News. По словам Трампа, тесты показали, что он сможет вернуться к кампании без риска для других.
В Белом доме сообщили, что в изоляции президента США уже нет необходимости. Накануне Трамп объявил, что возвращается к предвыборной кампании.
Кандидат в президенты США Джо Байден призвал отложить дебаты, если Дональд Трамп не успеет выздороветь.