Президент клуба УПЛ отлучен от футбола на 5 лет

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дисквалифицировал президента «Олимпика» Владислава Гельзина.

Поводом для такого решения стало поведение президента донецкого клуба после матча 17-го тура против «Шахтера» – 0:1. Гельзин дважды врывался в судейскую комнату, а также некорректно высказывался во время интервью.

Напомним, на 38-й минуте матча нападающий «Олимпика» Таддеус Нкенг сравнял счет, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Юрий Иванов решил отменить гол. Арбитр зафиксировал офсайд, и это решение, несомненно, было спорным, на что обратил внимание президент «Олимпика», который по этому поводу опубликовал на клубном сайте официальное заявление. В частности, Гельзин раскритиковал работу главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

«УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с «Шахтером», – заявил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

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