Украинец признан лучшим футболистом месяца в Италии
Полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского признали лучшим игроком мая в Серии А. Он отличился результативным действием в 11-м матче подряд.
Вручение награды состоится в воскресенье, 23 мая, перед матчем «Аталанта» – «Милан».
В последних четырех играх бергамцев против «Сассуоло», «Беневенто», «Пармы» и «Дженоа» украинец забил два гола и отдал три результативных передачи.
Кроме того, на счету Руслана – единственный гол «Аталанты» в финальном матче Кубка Италии против «Ювентуса» – 1:2.
Добавим, что подчиненные Джан Пьеро Гасперини обеспечили себе выход в следующем году в Лигу чемпионов.
Новости по теме
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство во время встречи 13-го тура чемпионата Италии с «Пармой».
Единственная команда в Италии, которая со дня своего создания не покидала высший дивизион чемпионата Италии, миланский «Интер» представил новую эмблему.
В Реджо-Эмилия на стадионе «Мапей» состоялся матч за Суперкубок Италии, в котором чемпион страны «Ювентус» встречался с обладателем Кубка Италии «Наполи».