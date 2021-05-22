Украинец признан лучшим футболистом месяца в Италии

Полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского признали лучшим игроком мая в Серии А. Он отличился результативным действием в 11-м матче подряд.

Вручение награды состоится в воскресенье, 23 мая, перед матчем «Аталанта» – «Милан».

В последних четырех играх бергамцев против «Сассуоло», «Беневенто», «Пармы» и «Дженоа» украинец забил два гола и отдал три результативных передачи.

Кроме того, на счету Руслана – единственный гол «Аталанты» в финальном матче Кубка Италии против «Ювентуса» – 1:2.

Добавим, что подчиненные Джан Пьеро Гасперини обеспечили себе выход в следующем году в Лигу чемпионов.

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