Письмо Эйнштейна продали в США за миллион долларов
На аукционе в американском городе Бостон было продано рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна.
Согласно имеющимся данным, за послание, датированное 26 октября 1946 года, неизвестный покупатель отдал 1 243 707 долларов. При этом стартовая цена лота составляла 400 тысяч долларов.
Письмо написано на немецком языке. Оно адресовано доктору Людвику Зильберштейну. В нем есть знаменитая формула E=mc2. Отмечается, что всего в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна.
Упомянутый экземпляр, который сохранился в хорошем состоянии, был представлен широкой публике впервые.
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