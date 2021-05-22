Следующим секретарем СНБО может стать Ермак

Власть хочет «спрятать» главу Офиса президента в СНБО от газового скандала и неудобных отношений Ермака с Дмитрием Козаком.

Об этом пишут Экономические новости в статье «Страсти по газу и Берлинский провал. За что и куда может уйти Ермак?».

Как пишет издание, причиной такой кадровой ротации является «двойное дно» в отношениях Андрея Ермака с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которое вылилось в «газовый договорняк», грозящий необратимо запятнать имя главы ОП.

«Так 15 января тогдашний и.о. министра энергетики Витренко предложил решить проблему, разблокировав транзит газа из Средней Азии и экспорта газа «независимыми компаниями из России», в чем многие увидели недвусмысленный призыв к возвращению в энергетическую зависимость от Кремля. (К слову, недавно власти крайне оперативно да еще и ловко проигнорировав предусмотренную для подобных решений процедуру и определили Витренко в НАК «Нафтогаз» на место Коболева). Для такого смелого предложения по газу очевидно необходимо было «добро» из ОП (или же «заказ» на банальное оглашение предложения по уже уготовленному выше сценарию)», – объясняется в материале.

Также отмечается, что согласно многочисленным сведениям Витренко – это креатура именно Ермака который, по «любопытному истечению обстоятельств» за три дня до того в рамках совещания политических советников «нормандского формата» встретился с Дмитрием Козаком, где, судя по всему, обсуждалось совсем не восстановление мира на Донбассе.

Это всё, как пишется, и стало причиной шумихи на тему «зрады», после которой, в Зе-команде решили провернуть имиджевую «спасительную операцию», перебросив Ермака в Совбез, поскольку «списывать» пока еще действующего руководителя ОП никто не собирается, на что намекает недавнее заявление Зеленского.

«Он сделал несколько акцентов на роли Ермака, похвалив его, мол, тот жертвует своей репутацией ради общего блага, пишет телеграм-канал Легетимный (вполне возможно, курируемый из ОП, так что их позиция также намек)», – уточняет издание и добавляет, что такая кадровая ротация может сдвинуть отношения Украины и России с мертвой точки.

Ермак сейчас фактически вместо министра иностранных дел Кулебы пытается управлять внешней политикой, а вот в вопросе с переговорами по ситуации на Донбассе ему то ли не хватает смелости, то ли им движут иные интересы. Работа в Нормандскими формате идет, мягко говоря, не очень эффективно, чтобы не сказать — на грани фола», – резюмируется в материале.

Наступним секретарем РНБО може стати Єрмак

Влада хоче «заховати» главу Офісу президента в РНБО від газового скандалу і незручних відносин Єрмака з Дмитром Козаком.

Про це пишуть Економічні новини в статті «Пристрасті по газу і Берлінський провал. За що і куди може піти Єрмак?».

Як пише видання, причиною такої кадрової ротації є «подвійне дно» у стосунках Андрія Єрмака із заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, яке вилилося в «газовий договорняк», що загрожує незворотнім заплямуванням імені глави ОП.

«Так, 15 січня тодішній в.о. міністра енергетики Вітренко запропонував вирішити проблему, розблокувавши транзит газу з Середньої Азії і експорту газу «незалежними компаніями з Росії», в чому багато хто побачив недвозначний заклик до повернення в енергетичну залежність від Кремля. (До слова, нещодавно влада вкрай оперативно та ще й вправно проігнорувавши передбачену для подібних рішень процедуру і призначили Вітренко в НАК «Нафтогаз» на місце Коболєва). Для такої сміливої пропозиції щодо газу, очевидно необхідне було «добро» з ОП (або ж «замовлення» на банальне оголошення пропозиції по вже приготованому заздалегідь сценарію)», – пояснюється в матеріалі.

Також наголошується, що згідно численних відомостей Вітренко – це креатура саме Єрмака який, по «цікавому збігу обставин» за три дні до того в рамках наради політичних радників «нормандського формату» зустрівся з Дмитром Козаком, де, судячи з усього, обговорювалося зовсім не відновлення миру на Донбасі.

Це все, як пишеться, і стало причиною галасу на тему «зради», після якої, в Зе-команді вирішили провернути іміджеву «рятівну операцію», перекинувши Єрмака в Радбез, оскільки «списувати» поки ще чинного керівника ОП ніхто не збирається, на що натякає недавня заява Зеленського.

«Він зробив кілька акцентів на ролі Єрмака, похваливши його, мовляв, той жертвує своєю репутацією заради загального блага, пише телеграм-канал Легітимний (цілком можливо, під керівництвом з ОП, так що їх позиція також натяк)», – уточнює видання і додає, що така кадрова ротація може зрушити відносини України і Росії з мертвої точки.

Єрмак зараз фактично замість міністра закордонних справ Кулеби намагається керувати зовнішньою політикою, а ось в питанні з переговорам по ситуації на Донбасі йому чи то не вистачає сміливості, чи то ним керують інші інтереси. Робота в Нормандськомуи форматі йде, м’яко кажучи, не дуже ефективно, щоб не сказати – на межі фолу», – резюмується в матеріалі.

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