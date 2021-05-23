В белорусской колонии умер политзаключенный

В колонии города Шклова умер активист Витольд Ашурок, осужденный в январе до 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста.

Ранее его признали политзаключенным.

О смерти политзаключенного 21 мая сообщили независимые белорусские СМИ и его соратники.

Витольду Ашурку было 50 лет. По данным издания »Наша Нива», официальная причина смерти – остановка сердца, но его жена сообщила, что «сердце у него было здоровым абсолютно».

Впервые в колонии умер осужденный за участие в массовых акциях протеста после выборов президента в августе прошлого года.

Из колонии активист писал о том, что на одежду политических заключенных в колонии нашивают желтые бирки.

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