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Главная » Мир » Общество
03:07 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В белорусской колонии умер политзаключенный

В колонии города Шклова умер активист Витольд Ашурок, осужденный в январе до 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста.

Ранее его признали политзаключенным.

О смерти политзаключенного 21 мая сообщили независимые белорусские СМИ и его соратники.

Витольду Ашурку было 50 лет. По данным издания »Наша Нива», официальная причина смерти – остановка сердца, но его жена сообщила, что «сердце у него было здоровым абсолютно».

Впервые в колонии умер осужденный за участие в массовых акциях протеста после выборов президента в августе прошлого года.

Из колонии активист писал о том, что на одежду политических заключенных в колонии нашивают желтые бирки.

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Тэги: политзаключенный, Республика Беларусь
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