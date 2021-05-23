В белорусской колонии умер политзаключенный
В колонии города Шклова умер активист Витольд Ашурок, осужденный в январе до 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста.
Ранее его признали политзаключенным.
О смерти политзаключенного 21 мая сообщили независимые белорусские СМИ и его соратники.
Витольду Ашурку было 50 лет. По данным издания »Наша Нива», официальная причина смерти – остановка сердца, но его жена сообщила, что «сердце у него было здоровым абсолютно».
Впервые в колонии умер осужденный за участие в массовых акциях протеста после выборов президента в августе прошлого года.
Из колонии активист писал о том, что на одежду политических заключенных в колонии нашивают желтые бирки.
Новости по теме
Решение исполкома Международного союза биатлонистов об отмене этапа Кубка мира мотивировано текущей ситуацией в республике.
В Беларуси завершено расследование дела в отношении члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.
Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Президентские полномочия перейдут Совету безопасности.