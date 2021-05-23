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05:16 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во время марафона в Китае погибли 16 человек

Еще пять – пропали без вести. Причиной трагедии стала экстремальная погода в этом районе Китая – ледяной дождь, град, сильный ветер и низкая температура воздуха.

Забег по пересеченной горной местности на 100 км начался утром в субботу недалеко от города Байинь. Но из-за непогоды соревнование пришлось прервать. В ходе спасательной операции, в которой участвует почти 700 человек, эвакуировали 151 человека. Также были обнаружены тела 16 погибших.

В настоящий момент все участники марафона находится в безопасности, из которых пятеро с незначительными травмами госпитализированы. Всего в забеге приняли участие 172 человека.

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Тэги: марафон, Китай
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