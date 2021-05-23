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07:27 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по плаванию

В Будапеште (Венгрия) титулованному пловцу не было равных на дистанции 800 метров вольным стилем.

Вторым и третьим в заплыве стали итальянцы Грегорио Пальтриньери и Габриэле Детти.

Для Романчука это уже второе золото на турнире. Ранее он стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

В 2018 году Михаил выиграл также два золота на чемпионате Европы в Глазго (Шотландия).

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Тэги: плавание
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