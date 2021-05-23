Украинец Романчук завоевал второе золото на чемпионате Европы по плаванию
В Будапеште (Венгрия) титулованному пловцу не было равных на дистанции 800 метров вольным стилем.
Вторым и третьим в заплыве стали итальянцы Грегорио Пальтриньери и Габриэле Детти.
Для Романчука это уже второе золото на турнире. Ранее он стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.
В 2018 году Михаил выиграл также два золота на чемпионате Европы в Глазго (Шотландия).
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