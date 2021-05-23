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Главная » Мир » Религия
08:39 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский рэпер оскорбил чувства верующих

Прокуратура направила клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на экспертизу, чтобы дать ему правовую оценку на предмет возможного оскорбления чувств верующих.

В ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова говорится, что клип будет проверять ГБУ «Московский исследовательский центр», результаты экспертизы ожидаются не раньше четвертого квартала года. В связи с этим пока не представляется возможным дать видеоклипу правовую оценку, «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».

Гаврилов просил Генпрокуратуру РФ проверить клип «Новая волна» на «наличие признаков действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также признаков экстремистской деятельности», а Роскомнадзор – заблокировать доступ к видео.

Также Гаврилов выразил надежду, что Моргенштерн «наберется мужества и извинится перед миллионами верующих, не только христиан».

Ролик, опубликованный 2 апреля, накануне католической Пасхи, снимался в интерьерах, напоминающих католический храм, костюм Моргенштерна похож на папское облачение, а DJ Smash одет в сутану.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что клип снимался при помощи компьютерной графики. Местом действия является вымышленный собор Cathedral St. Filorenella.

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Тэги: музыка, оскорбление чувств верующих
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