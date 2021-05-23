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08:53 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британский министр обороны назвал Россию угрозой номер один для его страны

В интервью газете Sunday Telegraph Бен Уоллес посетовал на излишнюю активность российский военных кораблей вблизи границ.

Он также заметил, что в Ирландском море была замечена подводная лодка, которая не появлялась там в течение очень долгого времени.

Издание пишет, что за последние восемь лет британские ВМС зафиксировали полторы сотни единиц российского военно-морского флота.

При этом в посольстве в Лондоне неоднократно заявляли, что слова о российской угрозе, которые исходят от политиков, являются попыткой оправдать увеличение оборонного бюджета.

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