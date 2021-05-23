В Киеве водителей обяжут снизить скорость

Первые знаки напоминающие о необходимости снижения скорости автомобиля уже появились в центре столицы.

В столице начали ограничивать скорость движения автомобилей возле школ и больниц, сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов, пишет ЛИГА.

Сообщается, что вместо ранее разрешенных 50 км/ч возле ряда объектов будут установлены ограничительные знаки в 30 км/ч.

По словам Усова, первые знаки с ограничением скорости 30 км / ч установили на Лютеранской улице возле одного из городских лицеев.

«Есть пример Осло, где в 2015 году введено ограничение скорости до 30 км/ч на городских улицах, и уже в 2019 году, согласно отчету Норвежской администрации общественных дорог, количество жертв в результате ДТП там уменьшилось до одного случая. И Киев, как современный европейский город, также уверенно развивается в направлении повышения безопасности дорожного движения», – сказал Усов.

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