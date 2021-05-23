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13:00 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Британии назвали главную угрозу для королевства

В Великобритании военные службы отмечают излишнюю активность российских кораблей вблизи британских границ.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес назвал Россию противником и «угрозой номер один» для Великобритании. Об этом в субботу, 22 мая, он заявил в интервью газете The Sunday Telegraph.

«Мы попытались осуществить деэскалацию, мы испробовали различные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», – подчеркнул он.

Глава Минобороны отметил также излишнюю, по его мнению, активность российских кораблей вблизи британских границ.

«Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей», – сообщил глава британского Минобороны.

«Мы видели российскую подводную лодку в Ирландском море, которую, как мне кажется, мы не видели в течение очень долгого времени», – добавил он.

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Тэги: Россия, Великобритания, угроза
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