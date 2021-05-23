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12:46 23 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кандидат в главы САП Симкив – недобросовестный декларант и участник «договорняков», – СМИ

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, вошедший в финальный список кандидатов на должность главы САП, уличён в недостоверном декларировании, дружбе с криминалитетом и участием в громких делах, завершившихся «договорняками».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, вошедший в финальный список кандидатов на должность главы САП, уличён в недостоверном декларировании, дружбе с криминалитетом и участием в громких делах, завершившихся «договорняками». Об этом сообщает Телеграм-канал   со ссылкой на свои источники в НАБУ.

«Имя его прочно связано с делом «янтарных прокуроров», газовым и энергетическим делам экс-депутатов Онищенко и Мартыненко, а также местным криминалитетом. Почему Симкив не ответил за разворовывание недр и почему на сегодня он один из претендентов на должность главы САП? СМИ, активисты (в том числе и пострадавшие от нападения неизвестных – Ред.), журналисты-расследователи единогласно утверждают: Симкив небезосновательно подозревается в служебной халатности, превышении власти, взятках, недекларировании, «крышевании» добычи полезных ископаемых, разглашении данных досудебного следствия», – говорится в публикации.

Кроме того, прокурор не считает нужным давать пояснения журналистам о несоответствии своего имущественного состояния.

«Неработающие жена и свекровь обзавелись элитными квартирными метрами, у самого прокурора появился, потом сгорел при неизвестных обстоятельствах автомобиль BMW, но ездить на чем-то надо, поэтому – есть AUDI. Не комментирует антикоррупционный прокурор и дружбу своей жены с семьёй ровенского криминального авторитета Андрея Федорчука», – подчёркивается в публикации.

При этом в сообщении отмечается: «В целом, карьера и профессиональный рост этого конкретного представителя надзорного ведомства лишь отображает украинские прокурорские реалии – во всех громких делах засветился, но «прошёл между капельками»».

Кандидат в глави САП Симків – недобросовісний декларант і учасник «договорняків», – ЗМІ

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків, який увійшов до фінального списку кандидатів на посаду глави САП, викритий в недостовірному декларуванні, дружбі з криміналітетом і участю в гучних справах, що завершилися «договорняками». Про це повідомляє Телеграм-канал    з посиланням на свої джерела в НАБУ.

«Ім’я його міцно пов’язане зі справою «бурштинових прокурорів», газовою і енергетичною справами екс-депутатів Онищенко і Мартиненко, а також місцевим криміналітетом. Чому Симків не відповів за розкрадання надр і чому на сьогодні він один з претендентів на посаду глави САП? ЗМІ, активісти (в тому числі і потерпілі від нападу невідомих – Ред.), журналісти-розслідувачі одноголосно стверджують: Симків небезпідставно підозрюється у службовій недбалості, перевищенні влади, хабарі, недекларування, «кришуванні» видобутку корисних копалин, розголошенні даних досудового слідства», – йдеться в публікації.

Крім того, прокурор не вважає за потрібне давати пояснення журналістам про невідповідність свого майнового стану.

«Непрацюючі дружина і свекруха обзавелися елітними житловими метрами, у самого прокурора з’явився, потім згорів при невідомих обставинах автомобіль BMW, але їздити на чомусь треба, тому – є AUDI. Не коментує антикорупційний прокурор і дружбу своєї дружини з родиною рівненського кримінального авторитета Андрія Федорчука», – підкреслюється в публікації.

При цьому в повідомленні наголошується: «В цілому, кар’єра і професійне зростання цього конкретного представника наглядового відомства лише відображає українські прокурорські реалії – в усіх гучних справах засвітився, але «пройшов між крапельками»».

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Тэги: Симкив
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