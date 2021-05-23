И даже активный образ жизни не спасает.

Ученые из США выяснили, что просмотр телевизора ухудшает когнитивные функции человека и влияет на объем серого вещества головного мозга. От последствий не спасает даже активный образ жизни.

К негативным результат приводят продолжительный и умеренный просмотр. Это подтвердилось в ходе трех экспериментов. В первом участвовали 10 000 респондентов. Они рассказали ученым, сколько времени они обычно проводят за просмотром телепередач. Исследование длилось пять лет — раз в год ученые опрашивали людей заново и сверяли данные.

Выяснилось, что когнитивные функции тех, кто смотрит телевизор часто, снизились на 6,9 процентов за время исследования. И было не важно, что за передачи они смотрят и занимаются ли они спортом.

Во втором исследовании участвовал 1601 пожилой человек. Их тоже опрашивали раз в несколько лет, а после последнего опроса предложили пройти МРТ. Выяснилось, что у любителей ТВ уровень серого вещества меньше, чем у тех, кто не смотрит телевизор. Это указывает ухудшение состояния головного мозга.

Третий эксперимент подтвердил результаты второго: чем чаще человек смотрит телевизор — тем меньше у него серого вещества. Но на этот раз в исследовании участвовали 5000 молодых людей.

Ученые считают, что их работа и ее результаты особенно важны сейчас, когда люди проводят больше времени перед телевизором из-за пандемии.

Тэги: когнитивные искажения, просмотр ТВ. активная жизнь