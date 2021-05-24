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01:44 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В результате аварии на канатной дороге в Италии погибли 14 человек

Выжила только один ребенок, он находится в больнице в Турине в тяжелом состоянии. Среди жертв есть иностранцы.

Авария произошла у озера Маджоре на севере Италии на канатной дороге перевозивший пассажиров из города Стеси на гору Моттароне.

Известно, что кабина оборвалась в одной из самых высоких точек канатной дороги – 100 метров от конца маршрута.

На аварию отреагировали альпийские аварийно-спасательные службы и воздушные вертолеты.

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Тэги: Италия, авария, канатная дорога
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