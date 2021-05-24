В результате аварии на канатной дороге в Италии погибли 14 человек
Выжила только один ребенок, он находится в больнице в Турине в тяжелом состоянии. Среди жертв есть иностранцы.
Авария произошла у озера Маджоре на севере Италии на канатной дороге перевозивший пассажиров из города Стеси на гору Моттароне.
Известно, что кабина оборвалась в одной из самых высоких точек канатной дороги – 100 метров от конца маршрута.
На аварию отреагировали альпийские аварийно-спасательные службы и воздушные вертолеты.
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