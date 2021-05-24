«Арсенал» впервые за 25 лет не попал в еврокубки

В заключительном поединке текущего сезона английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» принимал на своем поле «Брайтон».

Лондонский «Арсенал», несмотря на победу над «Брайтоном» со счетом 2:0, не попал в еврокубки – подопечные Микеля Артеты завершили сезон на восьмой строчке.

«Канониры» не будут играть в еврокубках впервые с сезона 1995/96.

Две последние путевки в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона завоевали «Ливерпуль» и «Челси». «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» и занял третье место, а «Челси» финишировал на четвертой строчке, несмотря на поражение от «Астон Виллы».

«Лестер», который также претендовал на попадание в Лигу чемпионов, проиграл «Тоттенхэму» и занял пятое место, дающее право сыграть в Лиге Европы.

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