Нардеп Шевченко исключен из Слуги народа – он сам хотел

Официально его исключат из фракции после объявления об этом спикером парламента на заседании.

Из парламентской фракции Слуга народа исключили нардепа Евгения Шевченко. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил нардеп Александр Качура в Telegram.

«Евгения Шевченко исключили из Слуги народа. Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений», – написал Качура.

Официально выход из фракции будет оформлен после того, как об этом объявит спикер парламента.

Шевченко исключили после его одобрительной реакции на задержание основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки в Минске самолета, на котором он летел из Афин в Вильнюс.

Сам Шевченко хотел, чтобы его исключили еще после его встречи с Александром Лукашенко в Минске, но тогда фракция это решение не поддержала

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