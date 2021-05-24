Нардеп Шевченко исключен из Слуги народа – он сам хотел
Официально его исключат из фракции после объявления об этом спикером парламента на заседании.
Из парламентской фракции Слуга народа исключили нардепа Евгения Шевченко. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил нардеп Александр Качура в Telegram.
«Евгения Шевченко исключили из Слуги народа. Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений», – написал Качура.
Официально выход из фракции будет оформлен после того, как об этом объявит спикер парламента.
Шевченко исключили после его одобрительной реакции на задержание основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича после экстренной посадки в Минске самолета, на котором он летел из Афин в Вильнюс.
Сам Шевченко хотел, чтобы его исключили еще после его встречи с Александром Лукашенко в Минске, но тогда фракция это решение не поддержала
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