Зеленский подписал ключевой законопроект для запуска рынка земли

Президент утвердил законопроект, необходимый для запуска рынка земли. Также подписи ожидает еще один земельный закон.

Президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в понедельник, 24 мая, подписал законопроект о земельной децентрализации – он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. «Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел», – сказал он. Президент подчеркнул, что закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями. «Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы», – добавил Зеленский. Он напомнил, помимо 2194 Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта рынка земли – №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли. Зеленский отметил, что это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.

Также он заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий размером площадью в два Крыма.

«В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое», – заявил Зеленский.

Он уточнил, что по предварительным расчетам было незаконно присвоено около 5 млн гектар госземель.

Также, по его словам, за время моратория умерло почти 1 млн землевладельцев, а стоимость 1 га с/х земли стала самой низкой в Европе.

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